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НовостиДом. Семья30 апреля 2023 5:59

В Лесосибирске ондатра подралась с бродячей собакой

Дикому зверьку удалось сбежать
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: скришот из видео паблика ЧП Лесосибирск

Фото: скришот из видео паблика ЧП Лесосибирск

В Лесосибирске Красноярского края заметили необычную драку – собака подралась с ондатрой. Видео опубликовано в паблике «ЧП Лесосибирск».

На кадрах видно, как в довольно глубокой луже плескается ондатра. К ней проявил внимание, судя по всему, бродячий пес. Однако дикое животное собаку радо не было, и несколько раз ударило по носу.

Пес в ответ начал преследовать ондатру, но зверек скрылся под припаркованной машиной. Как дикая ондатра оказалась в лесосибирской луже неизвестно. Обычно эти грызуны селятся по берегам озер и болот.