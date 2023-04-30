В Лесосибирске ондатра подралась с бродячей собакой

Фото: скришот из видео паблика ЧП Лесосибирск

В Лесосибирске Красноярского края заметили необычную драку – собака подралась с ондатрой. Видео опубликовано в паблике «ЧП Лесосибирск».

На кадрах видно, как в довольно глубокой луже плескается ондатра. К ней проявил внимание, судя по всему, бродячий пес. Однако дикое животное собаку радо не было, и несколько раз ударило по носу.

Пес в ответ начал преследовать ондатру, но зверек скрылся под припаркованной машиной. Как дикая ондатра оказалась в лесосибирской луже неизвестно. Обычно эти грызуны селятся по берегам озер и болот.