Авиакомпания Utair отменила прямые рейсы из Красноярска в Сочи с июня по октябрь Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания Utair отменила все прямые рейсы из Красноярска в Сочи. Причина такого решения неизвестна.

При этом официального сообщения об отмене от авиакомпании не поступало. Информация появилась в официальном паблике от недовольных красноярцев. Расстроенные туристы оставили десятки жалоб под постами.

Авиакомпания предложила клиентам два варианта: вернуть деньги или перелет с пересадкой через Москву. В первом варианте время ожидания возврата средств может занять до двух месяцев (1-30 дней на рассмотрение заявки) и до 20 дней на сам возврат.

Сейчас билет до Сочи в летний период в среднем стоит около 15 тысяч рублей.