В Красноярском крае на 11 рекреационных зон выделят 175 миллионов рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае выделят 175 млн рублей на возведение и благоустройство 11 рекреационных зон. Об этом рассказал замруководителя администрации губернатора Юлия Верхушина.
Агентство по туризму провело конкурс среди краевых муниципалитетов. В 2023 году на 11 выигравших будет распределено 175 миллионов рублей.
В текущем году победили следующие проекты:
- набережная в Овсянке с понтонным причалом для маломерных судов
- второй этап Парка ГЭС (развитие пешеходных троп в районе Торгового порта, асфальтирование площадки возле Арт—объекта - турбины ГЭС)
- визит-центр с туалетом в центре Минусинска
- второй этап благоустройства Монастырского озера (Енисейский район)
- площадка перед въездной стелой «Енисейск» и торговые ряды в самом Енисейске
- благоустройство Думной горы в Шушенском районе
- благоустройство экотроп в Подгорном в районе Олень-горы и сервисных объектов Сосновоборске
- музей таежного промысла под открытым небом в Бахте
- благоустройство берега в Игарке
- оборудование причала для маломерных судов в районе ТЦ «Красноярье»
- первый этап парка Динозавров в Шарыпово.