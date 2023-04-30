В Красноярском крае на 11 рекреационных зон выделят 175 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае выделят 175 млн рублей на возведение и благоустройство 11 рекреационных зон. Об этом рассказал замруководителя администрации губернатора Юлия Верхушина.

Агентство по туризму провело конкурс среди краевых муниципалитетов. В 2023 году на 11 выигравших будет распределено 175 миллионов рублей.

В текущем году победили следующие проекты:

- набережная в Овсянке с понтонным причалом для маломерных судов

- второй этап Парка ГЭС (развитие пешеходных троп в районе Торгового порта, асфальтирование площадки возле Арт—объекта - турбины ГЭС)

- визит-центр с туалетом в центре Минусинска

- второй этап благоустройства Монастырского озера (Енисейский район)

- площадка перед въездной стелой «Енисейск» и торговые ряды в самом Енисейске

- благоустройство Думной горы в Шушенском районе

- благоустройство экотроп в Подгорном в районе Олень-горы и сервисных объектов Сосновоборске

- музей таежного промысла под открытым небом в Бахте

- благоустройство берега в Игарке

- оборудование причала для маломерных судов в районе ТЦ «Красноярье»

- первый этап парка Динозавров в Шарыпово.