В Красноярске готовится к открытию магазин MAAG

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Красноярске к открытию готовится магазин одежды MAAG. Об этом сообщается на сайте бренда.

MAAG будет находиться в ТРЦ «Планета» на месте магазина Zara. Точной даты открытия нет, но уже известно время работы – 10:00-22:00. По словам посетителей торгового центра, в помещении магазина замечены работники.

MAAG – это новое название бренда Zara, который ушел с российского рынка в 2022 году. Он принадлежит компании Inditex, которая владеет другими модными брендами - Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius.