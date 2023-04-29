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НовостиОбщество29 апреля 2023 10:09

Именитые бренды подали иск к красноярской предпринимательнице, продающей кроссовки в интернете

Женщину обвиняют в нарушении исключительных прав на товарные знаки
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: PUMA RUSSIA

Фото: PUMA RUSSIA

Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск от брендов New Balance и Puma. Именитые компании имеют претензии к красноярской ИП Мясниковой Евнике Евгеньевне. Бренды требуют взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

По данным компаний, Мясникова продает на маркетплейсах кроссовки, брендированные символикой New Balance и Puma. Бренды утверждают, что не давали красноярке согласия на использование товарных знаков.

Компании просят взыскать с предпринимательницы компенсацию за нарушение исключительных прав. Впрочем, сумма иска невелика – в общей сложности с красноярки требуют 95 тысяч рублей.

Отметим, что официально оба бренда ушли из России после начала СВО. Сейчас работа их российских сайтов приостановлена.