В Ачинске 3-летний ребенок выпал из окна второго этажа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске 3-летняя девочка выпала из окна второго этажа. Как сообщили в краевой полиции, она находилась дома с 9-летним братом. Судя по всему, мальчик и спровоцировал ЧП.

По данным полицейских, семья проживала в двухэтажном доме. Мальчик решил прогуляться на улице и вылез в окно, трехлетняя сестренка решила повторить за братом. В итоге девочка сорвалась вниз и получила ушибы. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму ее отвезли в больницу.

Родители детей в этот момент занимались домашними делами на первом этаже. Ранее семья не состояла на учете, сейчас в обстоятельствах разбираются инспекторы ПДН.

– Вместе с теплой погодой возвращаются случаи детского «оконного» травматизма. Поговорите со своими детьми о правилах безопасного поведения, если они совсем малыши, то в игровой форме донесите до них эту информацию. Напомните о таких случаях вашим друзьям и знакомым с маленькими детьми, – призвали в полиции.