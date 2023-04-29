В Красноярске проходит первая в этом году городская ярмарка

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске сегодня открылась городская ярмарка. Это первое с начала года подобное мероприятие: весь день ярмарка будет работать на нижнем ярусе Театральной площади, рядом с памятником А. П. Чехову.

– На прилавках будут продукты от товаропроизводителей города и края: свежая хлебобулочная и молочная продукция, мясные деликатесы и колбасы, северная рыба, мёд и соленья. Приятным бонусом - дегустация продуктов перед покупкой, – рассказали в мэрии.

Также у торговцев можно будет купить изделия из дерева и бересты, украшения, различный хэнд-мейд. Также будут работать площадки с мастер-классами, танцевальные номера и конкурсы. Ярмарка будет работать до 17 часов.