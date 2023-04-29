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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 4:51

За неделю почти 300 жителей Красноярского края стали жертвами мошенников

Они обогатили аферистов на 65 миллионов рублей
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевой прокуратуре отчитались о действиях мобильных мошенников в Красноярском крае. Только за эту неделю их жертвами стали 280 человек. Всего же с начала года обманутыми оказались почти 3,5 тысячи жителей.

За минувшую неделю жители обогатили мошенников на 65 миллионов рублей, то есть каждый в среднем отдал им больше двухсот тысяч рублей. В целом же улов аферистов с начала года приближается к миллиарду рублей.

В прокуратуре рассказали об одном из последних случаев: жительница Кировского района Красноярска сняла со счета и перевела мошенникам больше 3,5 миллионов рублей. Сделала она это по инструкции лже-полицейских – якобы чтобы защитить взломанный счет.