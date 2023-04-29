Жители Красноярского края смогут принять участие в онлайн-акции «Посадите дерево»

Фото предоставлено организаторами акции

Жители Красноярского края смогут принять участие в экологической онлайн-акции и внести свой вклад в восстановление и сохранение лесов. Основная задача акции, которую запускают «Русский климатический фонд» и Tele2, - восстановление лесов на территориях, пострадавших от пожаров, насекомых-вредителей и других негативных факторов. По мнению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), именно лесовосстановление может сыграть ключевую роль в условиях стремительного изменения климата.

Подключившиеся к онлайн-акции абоненты, могут виртуально купить саженец, а волонтеры из Русского климатического фонда будут сажать деревья в шести федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.

- Климатический кризис и, как следствие, снижение биоразнообразия – серьезный вызов для всего человечества. Бездействие может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, необходимы активные действия на глобальном уровне, но при этом не стоит умалять роль каждого из нас в решение этой проблемы, - прокомментировала акцию президент «РусКлиматФонда» Марианна Мунтяну.