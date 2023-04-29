В Енисейске водитель чудом не задавил невнимательного ребенка на самокате

Фото и видео: "112 Красноярск"

В Енисейске водитель едва смог избежать трагического ДТП с ребенком. Школьник двигался по дороге с самокатом, и в какой-то момент решил перебежать проезжую часть, совершенно не глядя по сторонам. Однако получилось так, что он вбежал прямо под колеса авто.

Водитель, к счастью, успел дать по тормозам, поэтому школьник не оказался под колесами: его лишь немного толкнуло бампером. После происшествия парень, судя по всему, решил высказать автомобилисту свое возмущение вместо благодарности – на этом моменте ролик обрывается.