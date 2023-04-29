У жителя Красноярского края отобрали «Тойоту» за любовь к пьяному вождению

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

В Ачинске суд вынес приговор мужчине, которого повторно поймали пьяным за рулем. В марте прошлого года водитель уже попадался полицейским в неадекватном состоянии: тогда суд приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей и полутора годам лишения прав. Однако, не успев «отбыть» этот срок, в конце года ачинца вновь поймали за рулем пьяным.

При задержании водитель не стал отказываться от освидетельствования и «надышал» в алкотестер на 0,73 мг/л. За повторное нарушение, да еще и до истечения срока лишения прав, на него завели уже уголовное дело.

Суд поступил с водителем относительно гуманно, учитывая, что он рисковал оказаться за решеткой. Ему назначили 400 часов обязательных работ и лишили прав еще на 2,5 года. Также у водителя отобрали его «Тойоту Королла» – автомобиль конфисковали в доход государства.