Район Покровки в Красноярске утонул в мусоре после ликвидации мусорных баков

Фото и видео: KP.RU

Жители Красноярска пожаловались на утонувший в мусоре центр города. Красноярцы сняли видео с пересечения улиц Чернышевского и Авиационной: на кадрах видно горы мусора, лежащего вдоль домов. По словам местных, их постоянными спутниками стали крысы и мусорная вонь.

По словам мужчины, который прислал видео в редакцию «КП-Красноярск», проблема возникла не на пустом месте. Когда-то в этом районе стояли мусорные баки, однако их было решено убрать. За неимением альтернатив жители начали бросать мусор под окна.