Прокуратура запросила 18 лет колонии для красноярского предпринимателя Анатолия Быкова Фото: Мария ЛЕНЦ

28 апреля в Центральном райсуде Красноярска завершились прения по второму уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Прокурор запросил для предпринимателя общий срок 18 лет.

Напомним, что Быков обвиняется в подстрекательстве Александра Живицы к покушению на Андрея Грабовского и убийству Андрея Неколова в 2004 году. По этому же делу Живицу обвиняют в покушении на убийство Грабовского.

Прокурор запросил для Быкова по этому делу 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом приговора, вынесенного в сентябре 2021 года, обвинение предложило частично сложить сроки и приговорить Быкова к 18 годам строгого режима. Оглашение приговора запланировано на 12 мая 2023 года.