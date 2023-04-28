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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 10:43

Прокуратура запросила 18 лет колонии для красноярского предпринимателя Анатолия Быкова

Судебные прения завершились
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Прокуратура запросила 18 лет колонии для красноярского предпринимателя Анатолия Быкова

Прокуратура запросила 18 лет колонии для красноярского предпринимателя Анатолия Быкова

Фото: Мария ЛЕНЦ

28 апреля в Центральном райсуде Красноярска завершились прения по второму уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Прокурор запросил для предпринимателя общий срок 18 лет.

Напомним, что Быков обвиняется в подстрекательстве Александра Живицы к покушению на Андрея Грабовского и убийству Андрея Неколова в 2004 году. По этому же делу Живицу обвиняют в покушении на убийство Грабовского.

Прокурор запросил для Быкова по этому делу 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом приговора, вынесенного в сентябре 2021 года, обвинение предложило частично сложить сроки и приговорить Быкова к 18 годам строгого режима. Оглашение приговора запланировано на 12 мая 2023 года.