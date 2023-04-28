Красноярцев приглашают посмотреть сериал о жизни виртуального помощника в смартфоне

Фото: Марина Дегтярева

Красноярцам предлагают посмотреть научно-фантастический анимационный сериал о путешествиях виртуального помощника в разных эпохах - «Ева. Связь сквозь время». Его премьера уже состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это история о любви и спасении человечества. Главная героиня - Ева, андроид из далекого будущего - прибывает в наши дни, чтобы встретить своего создателя, молодого ученого Диму, и спасти человечество от техногенной аномалии. Действие фильма происходит в разных исторических эпохах. Для воссоздания Флоренции эпохи Возрождения, дореволюционного Кронштадта и античных Сиракуз были привлечены эксперты, каждая локация создана на основе реальных топографических данных, а в кадре звучат аутентичные языки – итальянский и древнегреческий.

При создании сериала авторы использовали игровой движок Unreal Engine 5. Технологии позволяют видеть героев фильма на съемочной площадке в реальном времени в проработанных декорациях и фотореалистичном свете. Работа с актерами, мизансценой, камерой и светом максимально приближена к обычному кинопроизводству.

Авторы сценария и режиссеры сериала – Антон Уткин и Ната Покровская. Все мужские роли в сериале сыграл актер в костюме Евгений Марков, роль Евы исполнила Елена Ходунова. Роли озвучили Алена Кахута и Роман Евдокимов.

Как отметила директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона Татьяна Гура, виртуальный помощник постоянно сопровождает абонентов и помогает им - отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам, защищает от угроз в интернете.

- А формат сериала позволяет «очеловечить» виртуальную технологию, «очеловечить» саму Еву, добавить эмоций и чувств, - сказала Татьяна Гура.