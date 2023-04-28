Банк «Открытие» прокомментировал задержание директора офиса в Богучанах за хищение 75 миллионов рублей

Банк «Открытие» прокомментировал задержание директора офиса в Красноярском крае за хищение 75 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Пресс-служба банка «Открытие» прокомментировала задержание директора офиса в Красноярском крае.

Напомним, что 28 апреля УФСБ по краю сообщило, что директор одного из отделений банка задержана. В ее отношении заведено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Сообщается, что она украла более 75 миллионов рублей вкладчиков.

В банке «КП-Красноярск» сообщили, что схему раскрыли сотрудники собственной службы безопасности:

- Подтверждаем проведение следственных мероприятий в отношении директора дополнительного офиса банка в Богучанах. Служба безопасности «Открытия» самостоятельно выявила факты противоправной деятельности сотрудника, инициировала расследование данного дела и передала информацию в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Банк «Открытие» всегда жестко пресекает любые попытки противоправных действий сотрудников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярском крае директор отделения банка «Открытие» похитила более 75 миллионов рублей вкладчиков

В Красноярском крае директора одного из отделений банка «Открытие» подозревают в хищении 75 млн рублей вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ. В каком именно городе это произошло не сообщается. (Подробнее)