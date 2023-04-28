Завершилась регистрация участников предварительного голосования партии «Единая Россия»

В Красноярске завершилась регистрация участников предварительного голосования «Единой России» на выборы в Горсовет, которые состоятся 10 сентября.

Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии, отметил:

- «Единая Россия» остается единственной партией, которая выбирает своих кандидатов только после одобрения самими избирателями. Процедура предварительного голосования – самая крупная, открытая и конкурентная площадка, где под эгидой самой сильной партии страны могут объединиться не только ее активисты, но и беспартийные люди, желающие сделать жизнь земляков лучше. Для участия в предварительном голосовании по выборам в Красноярский горсовет зарегистрировались 180 человек, из них 91 член «Единой России», 41 сторонник партии, 48 беспартийных. Большинство участников ПГ – мужчины, их 116 человек, и 64 женщины. Из числа подавших документы участников 14 являются действующими депутатами, они уже имеют большой опыт и поддержку избирателей. Однако шанс есть у каждого, кто своей активной позицией и неравнодушным отношением завоюет доверие земляков.

Красноярцы могут ознакомиться с анкетами участников и их визитками (видеороликами) и программами на портале «Предварительное голосование» https://pg.er.ru. Таким образом, сайт позволяет выдвигать кандидатов от партии на условиях открытости, легитимности и равных конкурентных возможностей. Отметим, только зарегистрированный избиратель сможет выбрать своего кандидата от партии на выборах в красноярский Горсовет.

Максим Зверев, юрист регионального отделения «Единой России», пояснил алгоритм:

- Чтобы стать избирателем предварительного голосования, необходимо зайти на сайт pg.er.ru и нажать на кнопку «хочу проголосовать». Далее появится окно авторизации личности через портал Госуслуги. Необходимо будет ввести логин и пароль от своей учетной записи на Госуслугах и подтвердить паролем, полученным на телефон через sms. Затем гражданин дает согласие на обработку персональных данных и вводит адрес прописки. Это делается для того, чтобы он смог проголосовать за тех кандидатов, которые выдвигаются именно по тому округу, где прописан избиратель. Для тех, кто столкнулся со сложностями при регистрации, открыты пункты помощи во всех районах Красноярска.

Добавим, что принять участие может каждый гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет, и имеющий прописку на территории города Красноярска. Регистрация избирателей продлится до 26 мая, а сама процедура голосования пройдет в онлайн-формате с 22 по 28 мая 2023 года.