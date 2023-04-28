Архитектор раскритиковал оградки в центре Красноярска. Фото: t.me/shatalovspeaks

Красноярский архитектор Антон Шаталов раскритиковал оградки в центре города. Мнение он высказал в своем телеграм-канале.

Красноярец едко прошелся по такому благоустройству города. Особенное раздражение у Шаталова вызывают ограды на Кирова и Урицкого:

- В Красноярске на улице Кирова случился очередной приступ «озаборивания». И по фотографиям сразу видно насколько стало комфортнее, безопаснее, а главное эстетичнее. Просто небо и земля. Уверенной походкой идет город к своему юбилею!

Ответственных за заборы в центре он с иронией назвал «простыми героями, которые с самоотверженностью борются за наше благополучие и высокие стандарты благоустройства».