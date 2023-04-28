Жительнице Красноярска пришлось зашивать лицо после падения с самоката

Жительница Красноярска порвала лицо после падения с самоката. Фото: Красноярская краевая больница

В Красноярске девушка получила рваные раны лица после падения с самоката. Об этом сообщает Красноярская краевая больница.

Красноярка каталась по Татышеву, но не справилась с управлением и упала. Как результат, рвано-ушибленная травма лица. Девушке пришлось наложить множество швов, а затем наложить внутрикожный шов.

Состояние кожи позволило максимально скрыть шрам, наложив косметический шов:

Фото: Красноярская краевая больница

- Можно сказать, что все кончилось хорошо. Но врачи нашего приемного отделения предостерегают горожан от рискованных маневров на таком транспорте, чтобы сократить статистику обращений по этим случаям, - передают в пресс-службе больницы.

В больнице добавили, что большинство травм, полученных при падении с самокатов, это повреждения лица и головы, так как большинство пользователей двухколесного транспорта не пользуются защитой во время езды.