В Зеленогорске домашние животные сгорели в квартире после включения света Фото: Мария ЛЕНЦ

27 апреля в Зеленогорске Красноярского края произошел пожар в квартире на первом этаже. Подробности рассказали в МЧС.

Все случилось вечером в квартире на первом этаже пятиэтажки на Строителей, 3. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Огонь уничтожил всю отделку квартиры, вещи, включая документы жильцов. Не удалось спасти и домашних животных – они сгорели.

Хозяйка квартиры рассказала, что пожар начался при включении света в одной из комнат. Произошло замыкание светильника, огонь мгновенно распространился по потолку, а затем перешел на мебель. Женщина схватила своего ребенка и выбежала на улицу, не успела взять ничего. Сейчас семья находится у соседей.

Сейчас сотрудники МЧС выясняют обстоятельства. Основная версия возникновения пожара - аварийный режим работы потолочного электросветильника.