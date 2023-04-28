Активность клещей в Красноярском крае увеличилась почти в четыре раза Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае активность клещей за неделю увеличилась в 4 раза. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

За последние семь дней зафиксировано 44 случая присасывания клещей. Шесть раз люди обнаруживали на себе паразитов после посещения кладбищ.

Так, 34-летний житель Идринского района во время посещения погоста подцепил клеща, позднее у него диагностировали сибирский клещевой тиф. Это первый случай заражения таким недугом в текущем году. 59-летнему жителю Шарыпова поставили предварительный диагноз – клещевой энцефалит. Это второй подобный случай в текущем сезоне.

Дмитрий Горяев призывает красноярцев не выкидывать присосавшихся клещей, а передавать на исследование, чтобы узнать, является ли он переносчиком заболеваний. Это поможет сохранить здоровье и жизнь.