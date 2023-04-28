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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 3:52

В Красноярском крае между вагонами локомотива произошло возгорание

Транспортная прокуратура проводит проверку
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае между вагонами локомотива произошло возгорание. Фото: t.me/zstproc

В Красноярском крае между вагонами локомотива произошло возгорание. Фото: t.me/zstproc

27 апреля в Манском районе Красноярского края между секциями локомотива произошло возгорание. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Вечером в районе станции Сорокино из-за неисправности загорелось электрооборудование между вагонами. Пострадавших в инциденте нет.

В ведомстве передают, что из-за пожара произошла задержка движения поездов на 1 час. Огонь потушила бригада локомотива. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку.