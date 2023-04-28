Эксперты: 2023 год станет рекордным для рынка автокредитования

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По мнению эксперта ВТБ, основной спрос автолюбителей в этом году будет формироваться в сегменте машин с пробегом. По итогам первого квартала они заняли около 90% в структуре сделок на рынке. Доля поддержанных транспортных средств увеличилась по сравнению с первым кварталом прошлого года на 2% и на 12% – с 2021-м.

Интерес к новым автомобилям поддерживают отечественные марки – в структуре рыночных продаж доля российских брендов в 2023 г. выросла на 40 п.п. по сравнению с 2021 г. и на 31 п.п. – с прошлым годом, превысив 70%. Китайские автопроизводители являются лидерами среди иностранных импортеров. За первый квартал года их доля достигла почти четверти, увеличившись на 17 п.п. по сравнению с предыдущим годом.

«Российский рынок автокредитования стабильно растет: мы ожидаем, что к концу года его объем достигнет пиковых за всю историю значений – 1,13 трлн рублей. На фоне двукратного снижения доли продаж новых автомобилей до 11% основной прирост будет формироваться в сегменте машин с пробегом. Выдачи на новые машины «подстегнет» возобновление программы льготного кредитования, наращивание объемов выпуска моделей российских брендов, увеличение поставок китайского автопрома разного ценового сегмента и развитие параллельного импорта», – прокомментировал Анатолий Печатников.