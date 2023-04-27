Погибший в абаканском коллекторе бездомный скончался от тотальной пневмонии

Фото: СК по Красноярскому краю

Следователи установили предварительную причину смерти бездомного, чье тело нашли в коллекторе в Абакане. Ранее «КП - Красноярск» писала, что по сети курсирует история о том, что бездомного забили до смерти камнями местные дети. Однако в СК пояснили, что эта информация не соответствует действительности.

– Предварительно установлено, что 24 апреля мужчина упал в коллектор в результате собственных неосторожных действий, 26 февраля мужчину обнаружили без признаков жизни две его приятельницы. По данным эксперта предварительная причина смерти мужчины – тотальная пневмония, – сообщили в Следкоме.

Сейчас в ведомстве назначили процессуальную проверку и ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальной решение. Однако если предварительные сведения о гибели мужчины подтвердятся, уголовное дело едва ли будет заведено.