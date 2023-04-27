Члены правительства Красноярского края начнут курировать территории региона

Фото: соцсети Михаила Котюкова

Членов краевого правительства закрепят за районами Красноярского края в качестве кураторов. Об этом во время командировки в Кежемский район сообщил врио губернатора Михаил Котюков. Он пояснил, что жители «соскучились по вниманию краевой власти».

– Мы этот дефицит будем восполнять. Сейчас договорились, что закрепим членов краевого правительства за территориями в качестве кураторов, чтобы они бывали здесь почаще. Обсуждали вопросы в тесной взаимосвязи с главами районов, городов, депутатами Законодательного Собрания, а затем давали гражданам ответы. Возможно будут новые вопросы – жизнь не стоит на месте, — отметил Котюков.

Глава региона добавил, что впервые приехал в Кодинск и пообещал сделать такие визиты к жителям регулярными. Котюков во время командировки осмотрел Кежемскую районную больницу, спорткомплекс, Приангарское ЛПК. После этого врио губернатора встретился с жителями.