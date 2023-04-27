В Красноярске на Николаевскую сопку вернули российский флаг Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Николаевской сопке вновь развевается российский триколор. Об этом сообщила в своем телеграм-канале и.о. замруководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина. Флагшток, который установили на сопке несколько месяцев назад, уже лишился своего статуса самого высокого в стране. С этим ничего уже не поделаешь. Проблема оказалась в том, что полотнище триколора несколько раз уже было повреждено. Краевые власти даже заказали наперед несколько штук.

А месяц назад флаг сняли, потому что обнаружилось повреждение крепежного элемента. Новый уже изготовили, доставили в Красноярск. Но закрепить полотнище на нем удалось не сразу. Потому что ни одна вышка не дотягивается и дрон для этого не подходит. Так что пришлось привлечь промышленных альпинистов. Минувшей ночью она завершили монтажные работы. Кстати, все это – в рамках гарантийных обязательств производителя флагштока.