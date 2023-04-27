В Красноярске проверяют качество дорог, находящихся на гарантии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске проверяют качество дорог, находящихся на гарантии. Сейчас специалисты объезжают и фиксируют замечания к качеству дорог, отремонтированных с 2019 по 2022 годы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На эти объекты действует гарантия.

В состав комиссии входят представители управление дорог, инфраструктуры и благоустройства и подрядных организаций. Специалистам необходимо проверить 39 участков улично-дорожной сети. Из них 15 – объекты ремонта 2019 года, в этом году у них заканчивается гарантийное обслуживание. На сегодняшний день уже обследовано больше половины участков.

- Все выявленные дефекты и замечания подрядчики устранят за свой счет в рамках гарантийных обязательств. По условиям контрактов они несут имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ. Гарантийный срок на выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия автодорог составляет от четырех до пяти лет. Приступить к устранению выявленных недостатков подрядные организации смогут после наступления благоприятных погодных условий, - говорит первый заместитель руководителя МКУ «УДИБ» Александр Мацак.

Так, во время обследования проспекта Металлургов, ремонт которого проводился в 2020 году, уже выявили недостатки. На перекрестке пр. Металлургов и ул. Воронова образовалась колея. Специалисты выдали предписание на восстановление дорожного покрытия до 20 мая.

Кроме объектов нацпроекта, проверять будут и дороги, отремонтированные за счет средств из бюджета города. Работа с такими участками проводится аналогичным образом. Всего на контроле в МКУ «УДИБ» сейчас находятся 60 таких объектов.

Депутат городского Совета Андрей Козиков:

- Фраза «асфальт сошел вместе со снегом» уже стала «крылатым выражением». Именно для того, чтобы асфальт был там, где он должен быть, и работает созданная комиссия. Пока дороги на гарантии, нужно обследовать каждый отремонтированный участок и обязать подрядные организации устранить недостатки, а потом еще раз проконтролировать, все ли работы проведены качественно.

Горожане тоже могут помочь в выявлении некачественного ремонта. Замечания о состоянии дорог можно передать в службу 005. На сайте службы есть даже специальная форма для таких обращений.