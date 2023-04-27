Врио губернатора края Михаил Котюков встретился с Александром Уссом. Фото: пресс-служба правительства края

Врио губернатора края Михаил Котюков встретился с экс-губернатором Александром Уссом. Темой встречи стало обсуждение актуальных проблем Красноярского края, хода реализации наиболее значимых инвестиционных и социальных проектов, культурных и спортивных событий. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Напомним, 22 апреля стало известно, что Александр Усс подал заявление об отставке в связи с предполагаемым переходом на другую работу на федеральном уровне. А уже 23 апреля состоялось знакомство назначенного Президентов временного руководителя края с правительством.

Сегодня, 27 апреля, Михаил Котюков с утра улетел в рабочую поездку в Кежемский район. От жителей Приангарья ему поступило более 500 вопросов, поэтому решил начать знакомство с краем именно отсюда.