Жителя Красноярского края удалось вернуть из плена Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Ужурского района вернулся из зоны СВО, он был в плену и попал в число сорока военнослужащих, которых удалось вызволить в начале апреля. Добавим, что вместе с ним в той партии оказался и другой сибиряк, из соседней Иркутской области.

Как рассказал «Проспекту Мира» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, «по Ивану из Саянска мы достоверно понимали, что он будет возвращен. По Павлу из Красноярского края мы до конца работали с той стороной, чтобы вернуть его домой, однако не были точно уверены, что он вернется в ближайшее время. Парней забрали в удовлетворительном состоянии. Но им необходима психологическая реабилитация.

Сейчас в плену, по словам Швыткина, остаются еще как минимум двое жителей Красноярска, идут переговоры по их возвращению.