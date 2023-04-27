В Зеленогорске на берегу реки обнаружили семь трупов собак Фото: Мария ЛЕНЦ

В Зеленогорске на берегу реки Кан обнаружены семь собачьих трупов. Жуткую картину увидели местные жители: решили прогуляться за чертой города, где обычно собираются рыбаки. А там – останки, разбросанные на небольшом расстоянии друг от друга. Все это возмущенная женщина-очевидец сняла на видео и разместила в соцсетях. Затем видео попало в полицию.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, сообщений и заявлений в органы внутренних дел по данному факту не поступало. Тем не менее по данному факту организована проверка, в ходе которой должны установить обстоятельства случившегося.

Добавим, что примеров жестокости по отношению к животным немало. Так, в декабре 2022 года в Шушенском районе у села Казанцево волонтеры обнаружили четыре трупа щенков. Их собирались определить в добрые руки, но не успели.