Для гостей Красноярского края запустили онлайн-гид по достопримечательностям

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прибывшие в Красноярск путешественники получат sms-сообщение со ссылкой на цифровой гид, где смогут почерпнуть полезную и интересную информацию о нашем регионе – культура, интересные места, гастрономические особенности. Например, гости узнают о том, какие музеи можно посетить и по каким улицам прогуляться, чтобы лучше узнать историю города, где можно отведать сибирскую кухню, как добраться до Красноярской ГЭС, где находится самая длинная в России лестница и смотровые площадки, откуда можно насладиться природными видами наших сопок, великого Енисея или яркими картинками ночного Красноярска. Гости города также смогут получить рекомендации по самых популярным среди красноярцев маршрутам - национальный природный парк «Красноярские Столбы» и экопарк «Гремячая грива».

Подборка онлайн-гида содержит в основном информацию о местах, которые находятся или в столице края, или в окрестностях Красноярска.

Тем, у кого совсем немного времени, гид рекомендует полюбоваться Енисеем на набережной. Многие, увидев наш Коммунальный мост, вспомнят его очертания по знакомому изображению на 10-рублевке. Любителей истории гид направит в Красноярский краевой краеведческий музей. Само здание музея выглядит любопытно – оно стилизовано под древний египетский храм. Здесь можно увидеть скелеты мамонта и стегозавра, узнать интересные исторические факты о нашем регионе или посмотреть действующую VR-выставку «Северное сияние над плато Путорана».

Ну а если у путешественника есть пара дней в запасе, по совету цифрового гида можно прокатиться на яхте по Красноярскому морю или отправиться на родину знаменитого русского писателя Виктора Астафьева в Овсянку.

Рассказывая о туристическом онлайн-проекте Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае отметил:

- Жители России все чаще выбирают сибирские регионы для совмещения командировок и отдыха. Красноярский край находится в топе регионов, где эта тенденция наблюдается наиболее ярко. Многие путешественники продляют командировку на выходные, чтобы познакомиться с нашим городом. Подбирая рекомендации цифрового гида, мы учли это и составили полезный список из достопримечательностей в Красноярске и его окрестностях. Это не первый наш проект в поддержку местного туризма. В Красноярске и Дивногорске действуют бесплатные цифровые аудиогиды «Городские легенды». VR-экскурсия по национальному парку «Красноярские Столбы» помогает туристам узнать историю этого легендарного места. А обновленный цифровой путеводитель подскажет гостям края, какие именно знаковые места региона нужно посетить.

Примечательно, что открывать и использовать гид МТС Travel на своем мобильном устройстве смогут абоненты всех операторов сотовой связи.