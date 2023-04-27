Конструктивный подход к дачному сезону

Фото: Красноярской рециклинговой компании

По данным на конец 2022 года, из 513 садовых и дачных товариществ, находящихся на территории Емельяновского района, заключили договор с левобережным региональным оператором всего 121 (24%). Из 65 СНТ и ДНТ, расположенных в городской черте Красноярска, только 23 оформили все необходимые документы на вывоз мусора.

Чтобы помочь дачникам навести порядок на своих территориях и избежать штрафов за уклонение от заключения договора, с марта КРК при содействии «Краевого союза садоводства» проводит индивидуальные консультации с представителями дачных и садовых товариществ.

Вопросов, требующих решения, много. Бывают трудности с проездом техники из-за разбитых грунтовых дорог, размокающих в непогоду до состояния болота. До некоторых участков на станции Крючково можно попасть только через узкий и невысокий тоннель, проходящий под железной дорогой.

Немало хлопот доставляет и отсутствие организованных мест накопления в СНТ. Участки, подходящие для оборудования площадок, есть, но расположены они на землях, принадлежащих району. И здесь бы нужно содействие местных властей, но увы, местная администрация не согласовывает оборудование площадки либо просит оплачивать аренду участка. Сейчас подобную задачу приходится решать, например, в СНТ «Парус».

В КРК отметили, что сейчас в крае работает такая мера поддержки муниципалитетов, как субсидия на оборудование площадок накопления ТКО для дачных и садовых товариществ. Однако пока ею воспользовалась только администрация Манского района.

«Хотелось бы, чтобы такую практику применяли и другие муниципалитеты, - отмечают в «Красноярской рециклинговой компании». – Мы же, со своей стороны, всегда открыты для обсуждения и поиска наиболее оптимальных решений возникающих вопросов. И если изначально мы планировали встречи для тех СНТ, кто до сих пор не заключил договор на вывоз мусора, то теперь видим, что такие консультации позволяют «вывести на свет» и другие вопросы. Мы на них отвечаем, консультируем, предоставляем информацию по расчётам, организуем выезды на территорию посёлков для согласования участка, где можно оборудовать площадку. В среднем за день у нас бывают 3–5 человек».

Регулярные встречи с представителями СНТ дают ощутимый результат: сейчас договоры на обращение с ТКО оформляют десять садовых и дачных товариществ.

Консультации специалистов КРК проходят еженедельно по пятницам с 11:00 до 14:00 в офисе «Краевого союза садоводства» по адресу: Красноярск, пр-кт Мира, 85.