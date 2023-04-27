Юные футболисты из Красноярского края вышли в финал всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Фото: ПОПОВ Станислав

Юные красноярские футболисты из детского дома стали финалистами всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя». Состязания ежегодно с 2005 года проводит МегаФон при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства просвещения России и Российского футбольного союза. За 18 лет в турнире сыграли более 40 тысяч ребят — 5 тысяч команд из 140 городов.

Фото: ПОПОВ Станислав

А в этом году команда «Совмен» из Красноярского края и «Мечта» из Омской области заняли первые места в младшей и старшей возрастных категориях. Юные спортсмены из Детского дома имени Х.М. Совмена и Казенного учреждения «Петропавловский дом детства» уже в мае сыграют в финале с сильнейшими соперниками со всей России.

Второй этап турнира прошел 24 и 25 апреля в спортивном комплексе «Александрит» в Новосибирске. В нем приняли участие юные футболисты из Алтайского края и Республики Алтай, Хакасии, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. Соревнования прошли в двух возрастных категориях: 14-15 лет и 12-13 лет. Всего же в турнире сыграли 15 команд, представляющих детские дома и школы-интернаты, ставшие победителями в своих регионах. Ребят поприветствовали и настроили на состязания почетный член федерации футбола Новосибирской области, судья всероссийской категории по футболу и главный тренер женской футбольной команды Сергей Мостовой, победительницы первой лиги России, КМС по футболу Анастасия Мишкилеева, Диана Некрасова, Татьяна Гринева.

Кстати, ребята из команды «Совмен» отличились и в личном зачете: в номинации «Лучший вратарь» победу одержал Даниил Лазнев, а «Лучшим защитником» стал Семен Лавдоренко. Также отдельной наградой отметили игрока команды «Мечта»: Валерий Самбук получил почетное звание «Лучший нападающий».

- Этот проект дарит детям возможность не только заниматься спортом, но также ставить перед собой большие цели и достигать их, активно формировать свое будущее. За 18 лет на поля турнира «Будущее зависит от тебя» выходили несколько тысяч воспитанников детских домов и школ-интернатов. Я очень рад, что в этом году команды из Сибири вновь достойно показали себя на втором региональном этапе и получили возможность посмотреть нашу страну, найти новых друзей, поверить в себя и стать сильнее, – отметил директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Следующие матчи с участием красноярских и омских футболистов пройдут в финале соревнований на федеральной территории «Сириус» на юге Краснодарского края, где за победу поборются ребята из детских домов и школ-интернатов со всей России. Главный приз турнира – поездка в летний футбольный лагерь российского филиала академии ФК «Барселона» и обучение по методике клуба с мировой историей.