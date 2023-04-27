В Красноярске открывается сезон уличной продажи цветов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открывается сезон уличной продажи цветов. И первая выставка-продажа под названием «Цветочная симфония» пройдет уже завтра, в пятницу 28 апреля, в сквере имени Пушкина. Время работы – с 9.00 до 13.00 часов. Как сообщили в администрации Центрального района, горожане смогут приобрести у садоводов-любителей цветы, саженцы и рассаду. А еще получить советы и профессиональные секреты по правильному уходу за растениями.

Подобные выставки планируется проводить каждую пятницу – до нала октября. В любую погоду, за исключением дождливой. Кроме того, садоводы собираются устраивать тематические дни, посвященные тем или иным популярным цветам. Например, День пиона или Вальс хризантем.

По словам руководителя администрации Центрального района Евгения Трофимова выставка «Цветочная симфония» с успехом проводится в районе каждый год. А это – показатель востребованности у горожан.