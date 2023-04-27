Эксперты прогнозируют восстановление рынка кредитования уже в этом году

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Ожидается, что объем розничного кредитования в стране достигнет 33,5 трлн рублей и преимущественную долю в нем будет занимать ипотека.

«В этом году мы фиксируем устойчивое восстановление потребительской активности на розничном рынке. По итогам первого квартала общерыночные продажи розничных кредитов на 19% превысили уровень прошлого года и на 8% – рекордный 2021 год. Мы пересмотрели наш прогноз и считаем, что стабильная экономическая ситуация обеспечит более активный рост розничного кредитования в России», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По данным ВТБ, за первый квартал текущего года объем выданных розничных кредитов превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Клиенты оформили свыше 400 тысяч кредитов более чем на 468 млрд рублей. Самый активный рост показало автокредитование – здесь количество выдач выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметку в 22 млрд рублей. Только за первый квартал текущего года было оформлено свыше 18 тысяч займов, а общая сумма потребительских кредитов составила 218 млрд рублей. При этом, спрос на наличные кредиты вырос на 42% по сравнению с первым кварталом 2022 г. С начала года было выдано 44 тысяч ипотечных на общую сумма в 228 млрд рублей. Каждая вторая ипотека была оформлена по программам с господдержкой.

Эксперт считает, что рынок кредитования значительно укрепился и есть надежда, на его восстановление уже в этом году.