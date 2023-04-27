В Енисейске водитель чудом не наехал на школьника-нарушителя. Стоп-кадр видео

В Енисейске водитель чудом избежал наезда на школьника. Как все случилось – есть на видео с регистратора, установленного в салоне автомобиля. Мужчину можно только похвалить за реакцию. Мы видим, как машина едет по пустынной улице Енисейска. Впереди на самокате мальчик лет десяти. Причем школьник по сторонам не смотрит, перебегает дорогу с одной стороны на другую.

Водитель давит на тормоз и успевает затормозить за секунду до наезда. Тут мальчишка, видимо, замечает его, шарахается вперед, оглядывается – и возвращается, чтобы забрать свой самокат. Это видео автомобилист выложил в социальные сети, где его и обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга.

Госавтоинспекторы напоминают родителям, чтобы разговаривали со своими детьми о безопасности. И показывали им этот ролик как пример того, что может произойти.