Иностранец-нелегал сменил паспорт, чтобы остаться в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Иностранец-нелегал сменил документы, чтобы остаться в Красноярском крае, но это помогло – мужчине указали на выход. Однако удивляет упорство, с которым он хотел жить в России. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции края.

Инспекторы дорожно-патрульной службы во время патрулирования в Богучанском районе остановили автомобиль, за рулем сидел мужчина, который оказался гражданином иностранного государства. Когда сотрудники отдела по вопросам миграции стали проверять его по базе, выяснилось, что у него нет разрешения жить и работать здесь.

Но это еще не все. По отпечаткам пальцев выяснилось, что нелегала уже выдворяли отсюда – в мае прошлого года, по этой же причине. Ему запретили въезжать в Россию ближайшие пять лет, но иностранец сменил у себя на родине фамилию-имя, паспорт и вернулся. На этот раз на него составили восемь протоколов на нарушение миграционного законодательства. Однозначно, в ближайшее время он снова будет принудительно выдворен из страны.