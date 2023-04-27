Красноярцам предложили проверить родинки перед началом лета Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачи краевого онкологического центра предложили жителям Красноярского края пройти обследование перед началом пляжно-дачного сезона на предмет склонности к онкологическим заболеваниям. Конкретно речь идет о родинках. Большая часть их, как правило, не доставляет проблем на протяжении всей жизни человека. Но бывает иначе – и в таком случае ситуацию нужно держать под контролем. В таком случае самыми действенными являются как раз профилактические осмотры и консультации у специалистов.

Что нужно сделать тем, у кого на коже есть новообразования, которые растут, меняют цвет, форму, очертания или имеют выделения? Во-первых, с 1 по 12 мая можно прислать фотографии новообразований крупным планом на электронную почту proverka@onkolog24.ru. Специалисты-онкологи внимательно изучат фото и в течение нескольких дней ответят на письмо, дадут указания, нужно ли что-то делать дальше. Если будет необходимость – пригласят пациента на очную консультацию 18-19 мая.

Несколько моментов, которые нужно отразить в письме. На фото родинки нужно показать ее размер – приложить рядом линейку. Фото нужно сделать при хорошем дневном освещении, без лампы, и в хорошем качестве. И не забудьте указать свой телефон для быстрой связи.