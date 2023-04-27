Жителей Красноярска шесть раз покусали дикие животные Фото: ИВАНОВА Диана

С начала текущего года жителей Красноярска шесть раз укусили дикие животные. Об этом рассказал главный санитарный врач края Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. При этом он уточнил, что в подобных случаях пострадавшие чаще всего сами провоцируют зубастых. Например, на севере края песец укусил мужчину. То, что песцы приходят в город и бродят по улицам – явление привычное. Не потому, что в тундре есть нечего, а просто возле людей больше пищи, за которой охотиться не нужно. Ну, а люди зачем-то стремятся покормить песца из руки, погладить – и вот результат.

Трое взрослых отпускников, отдыхавших в Таиланде, пострадали от обезьян, тоже наверняка решили их покормить. Одного человека укусил енот уже в Красноярске, в контактном зоопарке. И один ребенок пострадал от суслика на острове Татышеве. С этими зубастыми и милыми на вид грызунами нужно быть вдвойне осторожными. И в целом: помните, что укусы животных могут привести к заболеванию столбняком или бешенством, предупредил глава краевого Роспотребнадзора.