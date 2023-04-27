Врио губернатора Красноярского края улетел в рабочую поездку в Кежемский район Фото: Мария ЛЕНЦ

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправился в рабочую поездку – в Кежемский район. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале, обозначив, что за несколько дней ему поступило более пятисот вопросов от жителей этого района. Запись была сделана из аэропорта, на фоне готовящегося к вылету самолета.

- Вылетаем в первую работу. Поездку по краю, в Кежемский район. Приангарье – важная для развития нашего края территория. За прошедшие дни от жителей поступило более пятисот вопросов, обращений, предложений. Планирую на месте общение с людьми, встречи. Посмотреть проблемные объекты и на месте наметить пути их решения.

Напомним, что 22 апреля экс-губернатор Красноярского края Александр Усс написал заявление и ушел в отставку, а уже на следующий день в правительстве края он представил своего преемника - Михаила Котюкова, который ради этого оставил работу в правительстве РФ.