В Красноярском крае следователи вылетели на место убийства на вертолете. Фото: СК

На севере Красноярского края, в Туруханском районе, произошло убийство. Чтобы добраться до удаленного поселка Келлог, следователем пришлось воспользоваться вертолетом. Иначе в это время года туда попросту не добраться. В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали подробности «Комсомольской правде»-Красноярск.

22 апреля в полицию поступило сообщение: в одном из домов поселка найдено тело 64-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Перед смертью он вместе со своей 58-летней сожительницей «ужинал» с большим количеством алкоголя. По какой-то причине вспыхнула ссора, у женщины случился приступ агрессии – она схватилась за нож и нанесла один-единственный, но смертельный удар в сердце.

Когда поняла, что натворила – вышла на улице и рассказала первым попавшимся людям, что убила своего сожителя. А ведь они прожили вместе более 20 лет. Кстати, подозреваемая пыталась скрыть следы преступления – попряталась все ножи в доме. В настоящее время женщина задержана.