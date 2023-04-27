В Красноярском крае черный лесоруб уничтожил леса на 108 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае черный лесоруб уничтожил леса на 108 миллионов рублей. Уголовное дело, которое вели следователи краевого главка полиции, в скором времени буде передано в суд на рассмотрение. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Обвиняемому 50 лет, он – бизнесмен, присмотрел себе участки с хорошим лесом. Но чтобы получить их, нужно было составить договоры с гражданами, якобы вести заготовку леса для их нужд. Этим занялись два его подельника. В период с октября по ноябрь 2020 года черный лесоруб заготовил 12 тысяч кубометров деловой древесины на территории Иланского района. Ущерб государственному лесному фонду РФ составил более 108 миллионов рублей.

Кстати, в общей сложности бизнесмену предъявлено обвинение в 8 преступлениях. Чтобы обеспечить компенсацию, на имущество обвиняемого наложен арест, оно оценено в 136 миллионов рублей.