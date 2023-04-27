В Красноярске построят новую дорогу в Железнодорожном районе. Фото: сайт администрации города

В Красноярске в Железнодорожном районе планируется строительство новой автомобильной дороги. Речь идет об улице 8 Марта. Специально для этого городская администрация резервирует 31 земельный участок на улице 3-я Пионеров – от улицы Красномосковской до здания по адресу 8 Марта, 26 (оно нежилое).

Соответствующий документ за подписью руководителя департамента градостроительства Дмитрия Веретельникова появился на официальном сайте мэрии. В нем говорится, что общая площадь обозначенных участков составляет 17 613 квадратных метров. В настоящее время там располагаются временные сооружения, в частности частные гаражи. Владельцы указанных участком теперь не смогут возводить или ремонтировать на них какие-либо здания и сооружения. В течение трех лет распоряжаться ими будут городские власти.