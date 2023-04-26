В коллекторе в Абакане скончался бездомный. Возможно, его закидали камнями дети

Фото и видео: Notabene

В Абакане местные правоохранители достали из коллектора тело бездомного. Мужчина скончался в районе «Арбан» сегодня днем, а в СМИ и соцсетях курсирует две версии – что он погиб по «естественным» причинам, и что его закидали камнями дети.

NotaBene пишет, что подростки регулярно устраивали такие выходки: кидали камни в коллектор или непосредственно в бездомного, когда тот выходил наружу. Оправдывались эти действия якобы тем, что мужчина крал у них мяч. Прохожие ругали подростков за такое «развлечение», но тщетно.

Так же якобы произошло и в этот раз. Сообщалось, что мужчина потерял сознание, после чего ему вызвали врачей. Журналисты сообщили, что когда скорая приехала на место, бездомный был еще жив, но в тяжелом состоянии. Позже появилась информация, что он скончался.

Общественники из ЦРОК.РФ подтвердили историю про конфликт подростков и бездомного, однако уточнили, что умер он, скорее всего, по «естественным причинам». Каким именно – не уточняется, на месте пока работают следователи и криминалисты.