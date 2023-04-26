На юге Красноярского края лошадей отправят на убой из-за вспышки инфекционной анемии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинском районе произошла вспышка инфекционной анемии лошадей. Это опасное заболевание, лечения которого не существует: всех заразившихся лошадей подлежит отправить на убой. Масштаб заражения пока неясен, но очаг был обнаружен в одном из хозяйств села Малая Минуса.

В районе объявили карантин, который будет действовать до 5 июня. За это время ветеринары проверят всех местных лошадей на инфекцию, заболевших отправят на убой.

Также на время карантина запрещено ввозить и вывозить лошадей и других восприимчивых к инфекции животных, их корм, молоко. Отменены все мероприятия вроде сельскохозяйственных выставок.