У общественных пространств Красноярска, участвующих в голосовании по нацпроекту, есть свои кураторы

Кураторы готовы лично консультировать горожан. Скриншот сайта голосования

В голосовании уже приняли участие больше 74 тысяч горожан. Активнее всех голосовать за тот или иной сквер призывают кураторы территорий. Они есть у каждого пространства. Это люди, которые детально знают парк или сквер, его историю. Они готовы лично консультировать горожан, телефоны кураторов размещены на сайте голосования 24.gorodsreda.ru.

- Я в прошлом году была куратором обустройства сквера «Цветочный квартал» на месте пустыря напротив центрального рынка. Лично убеждала жителей района, почему на этом месте должны появиться пешеходные дорожки, клумбы и скамейки. Мы тогда стали победителями голосования. В этом году территорию начинают благоустраивать. Теперь будем контролировать ход работ. Сейчас я агитирую голосовать за набережную на левом берегу Качи. Ее обязательно нужно благоустроить, чтобы был единый стиль, чтобы обе набережные реки стали современными и удобными, - говорит куратор пространства в Центральном районе Елена Южакова.

Кураторы работают в тесной связке с администрациями районов, организуют акции, которые привлекают внимание к территории, сами участвуют в них. Они – главные помощники активистов и жителей домов, которые расположены рядом с той или иной территорией.

Денис Степанов, куратор пространства в Октябрьском районе: «Победа сегодня зависит от голоса каждого красноярца. Я призываю всех неравнодушных горожан активно агитировать за свои территории. Например, в обеденный перерыв предложить всему отделу на работе проголосовать за свой сквер. Это займет всего лишь несколько секунд, а уютная территория в Ветлужанке будет радовать горожан долгие годы».

Сейчас в голосовании за благоустройство лидирует сквер «Молодежный» в Советском районе Красноярска. За него голоса отдали более 18 тысяч человек. Также в числе лидеров набережная Енисея за ДК имени 1 мая, левобережная набережная реки Кача, набережная реки Бугач, набережная, прилегающая к озерам в мкр. Пашенный, сквер по ул. Мирошниченко-Словцова и сквер «Каменный городок» по ул. Щорса.

- Я в этом году курирую благоустройство набережной возле трех озер на Пашенном. В 2022 году там сдали в эксплуатацию 5 жилых домов, в этом появятся еще 8 домов. Микрорайон активно застраивается и место отдыха жителям просто необходимо. К тому же это невероятно красивое место, если его привести в порядок, оно может стать визитной карточкой Пашенного. За пространство уже отдали голоса почти 8 тысяч красноярцев. Нужно еще немного поднажать, и победа будет за нами, - отметила Наталья Каптелинина, куратор территории в Свердловском районе Красноярска.

Лидеры могут измениться в любой момент. Ведь голосование будет идти до 31 мая включительно. Участвовать в нем могут горожане старше 14 лет.

- Программа «Формирование комфортной городской среды» придумана для того, чтобы жители города чувствовали себя его хозяевами. Очень важно, чтобы благоустройство, на которое выделяются бюджетные деньги, делалось там, где оно действительно нужно людям, чтобы эти территории становились любимыми местами отдыха горожан, - отмечает Валерий Савельев, куратор территории в Советском районе Красноярска.

Напоминаем, свой голос можно отдать только за одну из 14 территорий:

Железнодорожный район:

- Набережная реки Бугач от ул. Маерчака, 52, стр. 1 (русло реки) до ул. Камская, 5;

- Сквер по ул. Железнодорожников, 16.

Ленинский район:

- Набережная р. Енисей от ДК им. 1 Мая до ул. Малаховская;

- Сквер по ул. Учумская, 2.

Кировский район:

- Сквер «Каменный городок»;

- Сквер по ул. Шелковой, 3-7.

Октябрьский район:

- Сквер по ул. Мирошниченко – ул. Словцова;

- Сквер по ул. Карбышева, 28-30.

Свердловский район:

- Набережная, прилегающая к озерам, в районе ул. Судостроительная, 31;

- Сквер между ул. Парашютная, 25 и ул. 60 лет Октября, 108а.

Советский район:

- Сквер Молодежный (перекресток ул. Воронова – пр-та Металлургов) - Аллея Героев Чернобыля по пр-ту Комсомольскому, 2, 4.

Центральный район:

- Левобережная набережная р. Кача от Юдинского моста до р. Енисей;

- Сквер по ул. Вейнбаума, 38.

Для тех, кто не очень уверенно ориентируется в интернет-пространстве, в городе работают волонтеры. Они помогут пройти регистрацию, объяснят, как проголосовать. В холодную погоду волонтеры консультируют красноярцев в крупных торговых центрах, с наступлением тепла их можно встретить на улицах города.