В Абакане подростки закидали камнями бездомного. Фото: ЦРОК Хакасии

В Абакане компания детей закидала камнями бомжа. Об этом сообщает ЦРОК Хакасии.

Все случилось 26 апреля. По словам очевидцев, компания агрессивных подростков кидает в людей камнями не в первый раз. Им неоднократно высказывались замечания, которые те не принимали всерьез.

Но на сей человек серьезно пострадал. Подростки закидали мужчину без определенного места жительства до такой степени, что сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В СК по Красноярскому краю и Хакасии «КП-Красноярск» сообщили, что обстоятельства выясняются.