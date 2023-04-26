В Дивногорске откроется еще один мультимедийный класс для школьников

Мультимедийные классы помогут школьникам раскрыть свой интеллектуальный потенциал и сориентироваться в современном высокотехнологичном мире

В Дивногорске готовится к открытию мультимедийный класс «Мультилаб» на базе школы №4. Образовательные пространства создает российский энерго-металлургический холдинг Эн+ на основании конкурсного отбора. В этом году по итогам голосования экспертного жюри победителями стали три учебных заведения – общеобразовательная школа №18 в Братске, общеобразовательная школа №17 в Ангарске и лицей №40 в Нижнем Новгороде. А дивногорская школа №4 вошла в число победителей конкурса прошлого года.

- В настоящее время в помещении уже завершаются ремонтные работы, ведется установка и монтаж оборудования, - говорит директор школы №4 Елена Коршун. - Важно, что «Мультилаб» станет площадкой обучения и общения не только для учащихся нашей школы, но и их родителей, людей пенсионного возраста, воспитанников детских садов и учеников других образовательных учреждений города.

Чтобы стать победителем, школам-участникам отборочного конкурса нужно показать, что их учебное заведение соответствует определенным требованиям. Так, эксперты изучали и оценивали заявки участников по различным критериям: разнообразие образовательных программ и форматов календарного плана, профессиональные компетенции команды проекта, актуальность, перспективы и многое другое. В итоге школы-победители получат суперсовременные пространства, оборудованные новейшей техникой, которые помогут школьникам раскрыть свой интеллектуальный потенциал и сориентироваться в современном высокотехнологичном мире.

Как отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью Эн+ Вера Курочкина, такие классы помогают укрепить кадровый потенциал не только для энергетики, но и для страны в целом.

- «Мультилабы» – еще одно звено в цепочке подготовки будущих высококвалифицированных специалистов. Проекты, ориентированные на школьников, помогают им попробовать себя в разных направлениях и уверенно определиться с будущей профессией, - сказала она.

Добавим, энергохолдинг, основанный Олегом Дерипаской, занимается созданием «Мультилабов» с 2022 года. Сейчас на территориях ответственности Эн+, где работают и живут сотрудники компании, действуют уже три образовательных пространства – в Иркутске, Дивногорске и Красноярске. Открытие классов в Братске, Ангарске и Нижнем Новгороде запланировано на начало учебного года. Ну а в Дивногорске новое мультимедийное пространство откроется уже в мае.