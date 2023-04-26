В Красноярском крае оптимизируют работу базовых станций сотовой связи

С начала года больше всего точечных настроек выполнили в Красноярске, Норильске, Ачинске, Канске и Минусинске. Фото компании

В Красноярске проводится точечная оптимизация работы действующих базовых станций. Специалисты меняют высоту подвеса и угол наклона антенн, в результате чего увеличивается пропускная способность сети и сохраняется хорошая скорость интернета для абонентов. Такие работы проводит Tele2 в рамках федерального проекта по оптимизации работы действующих базовых станций. Например, в Красноярском крае инженеры увеличили высоту подвеса антенн на девяти объектах. Основная часть изменений пришлась на Красноярск. Сеть оптимизировали на улицах Партизана Железняка, Свердловской, Маерчака, проспекте Комсомольском и других. Также покрытие улучшили в селе Селиваниха Минусинского района и в промышленной зоне Богучанского района. Среднее увеличение высоты подвеса составило в Красноярском крае 17 метров. Оптимизации позволяют расширить покрытие и включить в зону действия базовых станций больше клиентов. После улучшений трафик мобильного интернета и голосовой связи вырастает в среднем в полтора раза.

Кроме того, была проведена точная настройка углов поворота и наклона антенн на более чем 300 базовых станциях в регионе. Такие оптимизации часто требуются, например, после строительства зданий и других сооружений, которые препятствуют проникновению сигнала. С начала года больше всего точечных настроек выполнили в Красноярске, Норильске, Ачинске, Канске и Минусинске. В целом работы затронули более полусотни населенных пунктов края.