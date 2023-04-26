На трассе Красноярск-Енисейск в лобовом ДТП на Енисейском тракте погиб 39-летний водитель

Фото: МЧС по краю

25 апреля под Красноярском в лобовом ДТП погиб 39-летний водитель. Трагедия произошла в районе деревни Шапкино.

Накануне вечером водитель Kia Rio ехал по Енисейскому тракту, но на встречу ему вылетел автомобиль Citroen под управлением 34-летней женщины. Очевидцы аварии сообщают, что мужчина пытался уйти от столкновения, но ему помешали сугробы.

В аварии пострадали также пассажиры обеих иномарок, а также предположительная виновница ДТП. Их из разбитых автомобилей вытащили сотрудники МЧС, после чего передали врачам.