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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 7:22

На трассе Красноярск-Енисейск в лобовом ДТП на Енисейском тракте погиб 39-летний водитель

В аварии разбираются дорожные полицейские
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МЧС по краю

Фото: МЧС по краю

25 апреля под Красноярском в лобовом ДТП погиб 39-летний водитель. Трагедия произошла в районе деревни Шапкино.

Накануне вечером водитель Kia Rio ехал по Енисейскому тракту, но на встречу ему вылетел автомобиль Citroen под управлением 34-летней женщины. Очевидцы аварии сообщают, что мужчина пытался уйти от столкновения, но ему помешали сугробы.

В аварии пострадали также пассажиры обеих иномарок, а также предположительная виновница ДТП. Их из разбитых автомобилей вытащили сотрудники МЧС, после чего передали врачам.