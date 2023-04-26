Красноярский певец Ваня Дмитриенко попал в рейтинг журнала Forbes Фото: Артем КИЛЬКИН

Певец из Красноярска Ваня Дмитриенко попал в лонг-лист «30 до 30» журнала Forbes. Список формируется из россиян моложе 30 лет, которые добились наибольших успехов в стране и в мире.

В лонг-лист попадают 100 номинантов. Их отбирают эксперты: бизнесмены, управленцы, инвесторы и другие лидеры мнений. После этого будет запущено голосование на сайте журнала.

По его итогам эксперты сформируют шорт-лист из 30 человек – по 3 в 10 номинациях. Имена победителей станут известны в июне.